Il Count Basie ritorna con un concerto online: "The Wisteria Suites"

Una puntata di CB Sound per raccontare al pubblico la nuova avventura del Count Basie.

Venerdì 18 dicembre 2020 alle ore 22, Eleonora Maffiodo, Fabio Taddei e Rodrigo Brito saranno il collegamento con Mila Ogliastro che presenterà il suo progetto "The Wisteria Suites" del quale ascolteremo alcuni brani in un vero e proprio concerto.

Verrà poi svelato il calendario della prossima rassegna online del Count Basie Jazz Club che inizierà a gennaio 2021.

Lo spettacolo proposto nasce da un'idea di Mila Ogliastro e di Giorgio Griffa e dalla volontà di creare un progetto che raccogliesse sia brani provenienti da mondi solo apparentemente

diversi, sia musicisti con storie e influenze differenti tra loro, tutti strettamente tenuti insieme dal Jazz, non tanto per le sonorità, quanto per la caratteristica prima e quasi unica di questo linguaggio ovvero lo spazio concesso affinchè la musica succeda.

Sia nella rielaborazione di brani editi, provenienti non solo dal repertorio della tradizione jazzistica (Monk, Joni Mitchell, Steve Swallow), ma anche dal vasto mondo della popular music (Queen, The Beatles, Janis Joplin), sia nella composizione ex novo di alcuni inediti, si può avvertire un "sentore" di rock fondersi con il tocco funk di Nicola Bruno e con l'esperienza jazz comune a tutti loro, impersonata in primis da Andrea Pozza.

Tutte le composizioni e gli arrangiamenti sono ad opera di Mila Ogliastro.