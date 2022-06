CB Estate Jam, la rassegna musicale del Count Basie Jazz Club

Il Count Basie Jazz Club continua la sua programmazione con una nuova rassegna di due giornate: CB Estate Jam. Il primo evento sabato 2 luglio presso Music For Peace in Via Balleydier 60 - Genova Sampierdarena (elicoidale sopraelevata).



La Jam Session di Blues è aperta da Francesco Rebora alla chitarra, Rodrigo Brito al basso e Alessandro Decaro alla batteria. A seguire palco aperto: incontri scatenati di musicisti e cantanti per la straordinaria energia di una serata blues sempre imprevedibile e in cui pubblico e artisti, insieme, condividono emozioni e vibrazioni. Una serata con la straordinaria atmosfera delle "amicizie musicali" da gustarsi all’insegna dell’amicizia e della “convivialità culturale”.



Ingresso gratuito

Non è necessaria la Tessera Arci

Non si accettano prenotazioni





Inizio jam session: ore 21:30