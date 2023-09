Cavalier Marino in Porta Soprana compie un anno: sangria e aperitivo nel dehors davanti alle Torri

Cavalier Marino in Porta Soprana soffia sulla sua prima candelina. Il piccolo elegante locale a due passi dalle Torri di Sant’Andrea ha alzato per la prima volta la saracinesca esattamente un anno fa, il 7 settembre, e vuole festeggiare questo primo traguardo con una serata speciale. Sangria, un piccolo aperitivo e la compagnia di clienti e amici: giovedì 7 settembre 2023 a partire dalle ore 17.30 il dehors di Cavalier Marino accoglierà tutti con cibo e sorrisi.

Un’atmosfera onirica, vintage e contemporanea allo stesso tempo, un menù che varia ogni giorno per proporre “un po’ di Liguria nel piatto”, come si legge sulla vetrina. È stata Sabrina Abbaneo, che da 33 anni lavora nel mondo della ristorazione, a prendere un anno fa in gestione il locale in via di Porta Soprana 51r di proprietà delle sorelle Tina e Carla Finocchiaro e realizzare il suo sogno di gestire un bar tutto suo.

Cavalier Marino è un bar ma anche un bistrot, permette di godersi una colazione con focaccia e capuccino nel dehors, gustare un piatto di trofie con pesto artigianale o sorseggiare cocktail colorati con vista su Porta Soprana. Il suo nome prende origine dall’ex proprietario dei muri, Marino Finocchiaro, campione italiano ed europeo di lotta libera e di lotta greco romana. È il secondo bar caffetteria Cavalier Marino presente a Genova, dopo quello aperto in Albaro in Via Achille Neri. Proprio grazie al tocco delle due sorelle designer - ed ex proprietarie - Finocchiaro, anche il laocale in Porta Soprana nel suo arredamento mescola elementi contemporanei a pezzi vintage. Si articola su due piani: il piano superiore accoglie circa trenta persone per pranzi, incontri di lavoro, presentazioni e piccole feste, il piano inferiore un dehors ideale per aperitivi e stuzzichini o per pranzi all’aperto.