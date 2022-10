Cattedrale Segreta by night, le visite notturne

A grande richiesta ritorna il tour esclusivo alla Cattedrale e ai suoi angoli più nascosti! Avete mai pensato di poter visitare la Cattedrale di San Lorenzo in versione serale ed esclusiva, salendo fino alle sue torri di facciata? Ora è di nuovo possibile, grazie all’ormai tradizionale e amatissimo tour della “Cattedrale segreta by night”.

La Cattedrale di San Lorenzo è da sempre il centro della vita religiosa e civica della città e per questo i Genovesi hanno dedicato ogni sforzo per costruirla e adornarla al meglio delle loro possibilità, con affreschi sontuosi, opere preziose e venerabili reliquie; il percorso cercherà quindi di ripercorrerne la storia nei suoi punti salienti, anche attraverso spazi abitualmente non visitabili, soffermandosi ad esempio presso la quattrocentesca Cappella del Battista, il santo patrono, e accedendo agli spazi riservati del Battistero. La visita proseguirà in ascesa fino alla Tribuna del Doge per abbracciare con lo sguardo, dall’alto, le navate e l’altare maggiore. Il tour si concluderà infine sulla Torri della Cattedrale.

Sabato 5 novembre e sabato 19 novembre 2022, h. 20:30, apertura biglietteria ore 20:00. Costo € 16. Solo su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili.

Si richiede un abbigliamento consono per luogo sacro.

Per info e prenotazioni: +39 0102091863 e via mail prenotazioni.festigium@gmail.com



A cura di Festigium s.r.l. in collaborazione con la Chiesa Metropolitana di San Lorenzo e il Museo Diocesano.