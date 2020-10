Cattedrale Segreta by night

Due nuove date per il celebre tour della Cattedrale, alla scoperta della sua storia e dei suoi angoli più nascosti.

La visita si snoderà fra straordinarie opere d’arte e testimonianze di storia cittadina conservate in San Lorenzo, soffermandosi, fra le altre, sulla quattrocentesca Cappella di San Giovanni Battista, il santo patrono; si proseguirà poi nel Battistero, normalmente chiuso al pubblico, ascoltando la bizzarra storia che condusse alla sua forma attuale, sorta di “chiesa nella chiesa”. Successivamente si salirà fino alla Tribuna del Doge, balconata protesa sulla navata centrale, per abbracciare con lo sguardo, dall’alto, le navate e l’altare maggiore, per concludere infine il tour sulla torre loggiata della Cattedrale, da cui godere il romantico panorama di Genova illuminata nel crepuscolo.

Venerdì 13 novembre, ore 19 e Sabato 14 novembre, ore 19. Apertura biglietteria ore 18.30.

Costo 16 euro. Solo su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili. Si richiede un abbigliamento consono per luogo sacro. Prenotazione obbligatoria.

Per info e prenotazioni: 010/2091863 e via mail prenotazioni.festigium@gmail.com