“Al Castello del Re”, la manifestazione medievale in scena a Campo Ligure

Sabato 25 giugno al Castello di Campo Ligure (uno dei borghi più belli d'Italia), la prima edizione di un evento che si pone come un ritorno al passato. “Al Castello del Re”, organizzata da Trevor e Nadir Music e con il patrocinio del Comune di Campo Ligure, è un tuffo nella vita di qualche secolo fa, alla scoperta degli usi e costumi dell’epoca.

All’interno della suggestiva cornice del Castello un ricco programma, che prenderà il via alle ore 16 e che andrà avanti fino a dopo lo scoccare della mezzanotte. Saranno oltre venti gli stand, tra artigiani e prodotti tipici, tutti rigorosamente relativi a lavori e attività di allora. Dalle ore 16:30 e fino al tramonto con gli ‘Arcieri di Nant Beber’ spazio alla magnifica disciplina del tiro con l’arco. I presenti oltre che ammirare avranno l’opportunità di provare l’emozione di diventare arcieri anche solo per un attimo.

Alle ore 17:30 ‘Il Gruppo Storico Sestrese’ sfilerà per le mura del Castello, con costumi tipici, esibendosi in danze medievali, che andranno a rievocare fedelmente il periodo. Alle ore 18:00 aperitivo con l’autore. L’autrice Sara Leoncini presenterà il suo

nuovo libro, dal titolo ‘Gelsomini nel Deserto’.

‘Lupus in fabula’ alle ore 18:30, a cura di Serena Siri. Dalle leggende scandinave ai miti greci, questo iconico animale si ritrova in ogni cultura, epoca e tradizione, in un gioco senza fine tra fascino e paura. Alla scoperta dell'incredibile mondo del lupo, in Stewardship con il progetto Internazionale LIFE WolfAlps EU.

Alle ore 20:30 rievocazione con la ‘Commandae’, costumi storici e simulazioni di battaglia. I presenti avranno l’opportunità di visitare il castello anche all’interno, e fare visita al ‘Giardino di Tugnin’, per ammirare le ormai famose sculture in legno dell’artista Gianfranco Timossi.

Al calare del sole sarà il momento tanto atteso, quello del concerto sul palco principale del Castello. A far divertire e ballare spetterà ai ‘Sonagli di Tagatam’, con il loro sound eclettico e ricco di sfumature. La giornata si chiuderà con uno spettacolo di fuoco, il ‘Medieval Fireshow’, sulle note di musica antica. Presenti in loco troverete stand gastronomici, con prodotti a KM0, a cura di ‘Pasticciamo Bistrot’, birra artigianale agricola (Malto Lento), ippocrasso e idromele, con la collaborazione di ‘Porco Sarvaego’ e ‘Hippocras Commandae’.

Ingresso gratuito.