Il Castello della Pietra, apertura esclusiva e trekking lungo la Via dei Castellani

In Valle Vobbia, nell’area protetta del Parco Regionale dell’Antola, lungo la Via dei Castellani si raggiunge il Castello della Pietra, aperto esclusivamente per Escursionismo Liguria, per visitarne gli ambienti interni e rivivere le atmosfere di un’epoca, quella medievale, ricca di fascino, mistero e magia.

PRESENTAZIONE

di Enrico Bottino - Trekking promoter

Il Castello della Pietra con i suoi torrioni di conglomerato non ha nulla da invidiare alla fortezza di Minas Tirith del regno di Gondor. Il britannico J.R.R. Tolkien, autore de Il Signore degli Anelli, pietra miliare del genere fantasy, poteva ispirarsi anche a questi luoghi per scrivere il suo romanzo. Questa però non sarà un’avventura alla ricerca del potente anello creato da Sauron, sarà un tuffo nel passato sulle orme di cavalieri, spadaccini, damigelle, paggi, castellane e marchesi. Per rivivere le atmosfere di un’epoca, quella medievale, ricca di fascino, mistero e magia, giungerete al Castello della Pietra lungo la Via dei Castellani.

Questo capolavoro di architettura castellana ligure si può già scorgere dalla provinciale che unisce Isola del Cantone a Vobbia, da dove inizierà l'escursione a piedi. Seguirete la linea del tempo, lungo un itinerario in cui la storia di potenti casate genovesi si intreccia con la continuità di una civiltà contadina millenaria. Sempre avanti: nella penombra del bosco misto si procederà in piano tra felci, selve umide e affioramenti tipici dei Calcari di Monte Antola e conglomerati. Giunti al Castello della Pietra lo visiterete anche negli ambienti interni, dove sono state riportate alla luce cisterne, segrete, camini, nicchie, scale, l’ampia sala coperta a vela e i camminamenti con le finestre a strombo aperte sulla valle. Bene, l’entusiasmo è contagioso, non resta che mettervi in cammino lungo la Via dei Castellani.

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la presenza di Stefano Spadacini, Guida Ambientale Escursionistica (GAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

Data: Domenica 18 Dicembre

Tipologia itinerario: percorso escursionistico ad anello agevolato dal transfer e visita esclusiva del Castello della Pietra

Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di Stefano Spadacini, Guida Ambientale ed Escursionistica della AGAEL - Associazione Guide Ambientali Escursionistiche Liguria (NB l’assicurazione Trip&Trek è valida solo con le guide AIGAE). La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, pranzo al sacco, ingresso e visita guidata del Castello della Pietra

Quota Castello della Pietra: da 5 a 7 euro a persona in base al numero dei partecipanti. La quota comprende l’ingresso e la visita con guida locale.

Iscrizione obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

Condivisione del viaggio

Condividere il viaggio consente di coprire lunghe distanze in compagnia e partecipare insieme alle spese del carburante e del pedaggio dell’autostrada, risparmiando sui costi di viaggio. Adottando le giuste precauzioni, anche l’auto condivisa può diventare un mezzo di trasporto sicuro ed essere utilizzato per muoversi senza timori per la salute.

Appuntamento ore 9:30 al Lago di Vobbietta. Dopo l’appello partiremo tutti insieme alla volta di Vobbia, punto di partenza dell’escursione.

Fine escursione ore 16:00 circa.

Pranzo al sacco

Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistica)

Dislivello: + - 250 metri circa

Durata della camminata: 3 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni e visita del Castello della Pietra

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking