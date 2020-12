"Lallo alla ricerca della Tavola di Natale perduta" a Rapallo

Dall'8 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 in Lungomare Vittorio Veneto e al Chiosco della Musica di Rapallo arriva "Il Castello parlante e Lallo alla ricerca della Tavola di Natale".

Chiudete gli occhi e immaginate di trovarvi all’improvviso in un posto incantato. Siete a Rapallo, dove il Castello Parlante vi introduce in una storia fantastica: purtroppo c’è il rischio che quest’anno non si trovi più la Tavola di Natale. Non si trovano più gli ingredienti, Re Pansoto, Scià Farinata, Pinolo Pignolo, Pesto Modesto e i loro amici sono spariti. Venite, bambini, e aiutate Lallo, il polpo di Rapallo, a ritrovarli. Andate al MareBosco! Altrimenti sarà un Natale davvero triste.

“Lallo e la ricerca della Tavola di Natale perduta” è una installazione che si articola dal Castello di Rapallo, che dopo il successo dello scorso anno, torna a “parlare” per avviare grandi e piccini in un percorso fantastico che attraverserà parte della passeggiata, delineata dagli alberi luminosi fino ad arrivare al Chiosco della Musica, anch’esso interattivo e tridimensionale e trasformato nel MareBosco, popolato dagli “ingredienti smarriti”, che grandi e piccini dovranno cercare per aiutare Lallo a preparare la cena di Natale,

Nel MareBosco i bambini scopriranno i prodotti ed ingredienti tipici della tradizione culinaria ligure che trasformati in simpatici personaggi come diventeranno una stimolante occasione di conoscenza delle pietanze tradizionali.

Un posto unico, onirico, fantastico che a Rapallo è diventato realtà.

La storia di “Lallo e la ricerca della Tavola di Natale perduta” sarà proiettata dalle 17:00 alle 22:00 dal 8 dicembre al 6 gennaio.