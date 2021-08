Settembre magico in arrivo con il Castello di Harry Potter a Genova e "Triora come Hogwarts"

Dopo l'incredibile successo del trenino Genova Hogwarts Express, e altri eventi correlati, Genova Dreams insieme a Avventure Cittadine lanciano un nuovo capitolo della saga ambientato nella Superba. La nuova avventura che si svolgerà domenica 5 settembre si intitola “Il Castello e la Lettera Magica” ambientato al Castello Coppedè, gioiello di architettura mix di elementi fantastici e visionari che si fondono per dare vita a uno stile sorprendente che rende il luogo perfetto per vivere Hogwarts a Genova. Tutti coloro che parteciperanno potranno perdersi nella bellezza lussureggiante e onirica tra giardini e fontane fatate.

Il programma prevede un'accanita sfida tra le case attraverso una “caccia al tesoro” intitolata “simboli fantastici e dove trovarli”: in cui gli studenti di ogni età dovranno battersi senza esclusione di colpi di bacchetta!

Saranno presenti i professori Pomona Sprite, Minerva McGranitt, Sibilla Cooman, Severus Piton. Interverranno i fantasmi per le prove di abilità Priscilla e Mirtilla.

Infine ci sarà la delegazione dei Mangiamorte capitanata da Bellatrix Lestrange, naturalmente ci sarà spazio per le trasformazioni di Tonks e i pettegolezzi di Rita Skeeter... Ma non finisce qui: corner Diagon e Notturn Alley... e non mancherà Ollivander.

I vincitori verranno decretati e premiati dall'amatissimo Silente, che per l'occasione svelerà i segreti del Castello, e riceveranno la speciale "Lettera di Accettazione" alla scuola di magia di Hogwarts a Genova che verrà presentata con tutte le informazioni per le modalità di partecipazione durante al giornata al Castello.

Domenica 12 settembre lo staff sarà ospite nel famosissimo paese delle streghe, importante meta di turisti provenienti da ogni parte del mondo: Triora, dedicato al ritorno a scuola, piccoli e grandi maghi potranno scoprire i luoghi di appartenenza della loro casa di appartenenza: Serpeverde alla Cabotina? Grifondoro alla Fontana? Tassorosso presso la Strega del 2000? O Corvonero al cospetto del Cerbero?

Per un giorno intero, Il borgo annoverato tra i più belli d'Italia diventerà "Triora come Hogwarts" in un'avventura emozionante in cui famiglie, amici, e bambini potranno divertirsi da protagonisti in un'atmosfera unica, per vivere il luogo, la sua grande storia, la tradizione raccontata attraverso lezioni di magia itineranti nei luoghi più misteriosi, incantesimi e pozioni per le vie, una "caccia al tesoro di Fuffi" che coinvolgerà i negozi e molto altro.

"Il Castello e la lettera magica"

Data: Domenica 5 settembre

Orario 18.00-21.00

"Triora come Hogwarts"

Data: Domenica 12 settembre

Orario a partire dalle 10.30

Informazioni e prenotazioni solo via whatsapp al numero 340 491 0024