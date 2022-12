Visita del Castello D'Albertis in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, che si festeggia il 3 dicembre, la Cooperativa Solidarietà e Lavoro, propone a Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo una speciale visita in programma domenica 4 dicembre alle ore 11, utilizzando le guide realizzate con gli strumenti della Comunicazione Alternativa Aumentativa (CAA), nell’ambito del progetto europeo “A.A.C.cessible Culture”, di cui Solidarietà e Lavoro è capofila. Non solo le parole possono raccontare una storia: materiali, profumi e immagini aiuteranno i partecipanti nella visita, che avrà luogo con l’ausilio di un operatore, permettendo a tutti di scoprire i segreti e le collezioni del museo.

INFO

Prenotazione entro il giorno precedente alle ore 18.00 , telefonare al n. 0102723820 oppure scrivere a castellodalbertis@solidarietaelavoro.it