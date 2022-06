Visita esclusiva al Castello Coppedè a Priaruggia

Un castello da favola, la ricerca di un tempo perduto e la cura di ogni dettaglio: questo è il Castello Coppedè a Priariuggia, prima residenza del geniale architetto a Genova.



Una villa imponente, inconfondibile nel suo stile Coppedè, così simile a un castello medievale eppure così improbabile: un tripudio di torrette, lampade in ferro battuto, logge, balconcini e tanti decori opera di maestri artigiani toscani.



E’ un gioiello ben nascosto dagli alberi del giardino lussureggiante, ideato proprio con l’intento di celare alla vista questo castello ancora oggi privato, che apre alle visite guidate in esclusiva per noi.



All’interno troverete ricche boiserie, simboli misteriosi e tutto il fascino di un luogo senza tempo.





Appuntamento al castello, Via F. Nullo 12

Ore 18

Costo 15€ p.p.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al link



https://www.castellocoppede.com/eventi/visita-guidata-a-castello-coppede-martedi-21-giugno-2022/