Visita guidata al Castello Bruzzo

Sabato 30 luglio alle ore 10 Castello Bruzzo apre i suoi cancelli in esclusiva. Visita guidata a uno dei castelli da favola dell’eclettico architetto Gino Coppedè, progettato come sontuosa dimora per ricchi imprenditori genovesi, e ancora oggi location di lusso per eventi pieni di fascino.

Si partirà passeggiando nello splendido parco per ammirare le scenografie pensate ad hoc dal geniale architetto, e scoprire i tanti piccoli dettagli che rendono preziosi, inconfondibili e misteriosi i suoi edifici. Si visiteranno poi le sale all’interno, e le decorazioni pittoriche, magnificamente conservate, saranno una sorpresa e una gioia per gli occhi, oltre che un costante rimando a significati simbolici ed esoterici.

Appuntamento davanti al cancello di Castello Bruzzo in Via Privata Piaggio 9 alle ore 10.

Costo 15€ per persona

gratis sotto i 12 anni

Prenotazione obbligatoria e posti limitati.

Scrivere una mail indicando nome e cognome, indirizzo, codice fiscale e numero di cellulare a prenotazioni@discovergenoa-riviera.com