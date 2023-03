Ginology: esperienza multisensoriale dedicata agli appassionati di gin a Castello Bruzzo

Castello Bruzzo presenta Ginology, un'esperienza multisensoriale dedicata agli appassionati di gin, in programma venerdì 17 marzo. In questo laboratorio unico sarà possibile sperimentare con una vasta gamma di erbe e spezie, tinture professionali e distillato puro di ginepro. I partecipanti utilizzeranno contagocce e imbuti per creare il proprio gin personalizzato e portare a casa la propria bottiglietta di gin personalizzata con un'etichetta unica. L'esperto fornirà inoltre utili indicazioni per imparare a preparare il Gin-Tonic perfetto.

La serata inizierà alle ore 21. Il costo dell’esperienza è di euro 60,00 a persona.

Per info e prenotazioni

+39 010 0920375

ricevimenti@castellobruzzo.com