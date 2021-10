"Un castello da brividi": Halloween a Castello D'Albertis

come da programma

Dal 30/10/2021 al 01/11/2021

Da sabato 30 ottobre a lunedì 1 novembre la Cooperativa Solidarietà e Lavoro propone ai piccoli ospiti e ai loro accompagnatori " Piccoli brividi al museo", un kit per vivere il castello a tema Halloween, in piena autonomia e sicurezza, accompagnati da una miniguida ricca di storie e giochi, per scoprire i segreti e le collezioni del museo e del Capitano D'Albertis.

Costo del Kit: 3 euro, acquistabile direttamente in biglietteria.

Nella giornata di domenica 31 ottobre avrà invece luogo un'attività condotta direttamente dai Servizi Educativi della Cooperativa, rivolta ai bambini di età compresa tra i 5 e i 10 anni.

"Un Castello da brividi", questo è il titolo, vede l'organizzazione di una visita a tappe, con giochi, indovinelli e prove da superare, per scoprire tutti i misteri che si celano nel museo. Con i ragazzi, rigorosamente mascherati, il Castello si popolerà di maghi e streghette, pipistrelli e vampirette. A conclusione, un dolce omaggio.

Costo 6 euro a bambino comprensivo di ingresso e attività.

Per info e prenotazioni: castellodalbertis@solidarietaelavoro.it; 0102723820

