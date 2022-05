Festa del 2 giugno al castello D'Albertis: apertura straordinaria e visita enigmistica per ragazzi

In occasione della festività del 2 giugno, il Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo è aperto straordinariamente dalle ore 10 alle ore 22.

Per questa ricorrenza la Cooperativa Solidarietà e Lavoro organizza, alle ore 18:00, una visita esplorativa dedicata ai bambini dai 6 ai 10 anni per scoprire il Castello attraverso prove, indovinelli e curiosità. I partecipanti dovranno superare giochi enigmistici che riveleranno parole chiave per dare il via ai racconti di viaggio del capitano D’Albertis, per una avventurosa visita della sua fantastica dimora. Il costo dell’attività è di 6 € a persona. Durata: 1h e 30 circa (dalle 18:00 alle 19:30). Visto il numero limitato dei posti è richiesta la prenotazione entro le ore 12:00 del giorno stesso (giovedì 2 giungo) scrivendo a castellodalbertis@solidarietaelavoro.it oppure telefonando al numero 010 2723820.

Come sempre alle ore 20 e alle ore 21 le visite accompagnate “Svelati per voi” a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, per scoprire materiali in genere non visibili durante la visita e godere dalle terrazze della sua dimora di un panorama mozzafiato sulla città e il porto, reso ancor più suggestivo dalla luce del tramonto. E ‘ richiesta la prenotazione: tel. 0102723820; e-mail biglietteriadalbertis@comune.genova.it. Costo 7 € a partecipante.

Fino alle 22 sarà possibile gustare un aperitivo a base di tapas presso il Bistrot , godendo della frescura del parco e del bellissimo panorama (prenotazioni tel 391 7610087; e-mail info@bontoncatering.com).

Fino al 2 luglio è inclusa nel biglietto di ingresso la visita di Utopia, Mostra Internazionale di Illustratori contemporanei, divisa in tre sezioni: nella prima sono esposte 52 opere di illustratori selezionati attraverso l’annuale concorso di Tapirulan, curatore dell’intera rassegna; la seconda sezione dell’esposizione, “Sweet table”, è un omaggio alla straordinaria carriera dell’artista britannico David Mc Kee con focus sui suoi personaggi più celebri, dall’elefantino Elmer a King Rollo, da Mr. Ben all’orsetto Paddington. “Giardino utopico” è il titolo della terza sezione, dislocata nel parco e incentrata sull’opera Utopia di Thomas More, con pannelli interattivi grazie a un’applicazione gratuita (per saperne di più: https://www.visitgenoa.it/evento/utopia-al-castello-dalbertis).

Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo permette di immergersi nel fascino di una dimora neogotica impreziosita dagli oggetti che il Capitano Enrico Alberto D’Albertis portò a Genova dai suoi numerosi viaggi per mare e per terra come testimonianza di mondi lontani.

Una nuova sezione accoglie collezioni di diverse popolazioni indigene del mondo in cui la loro voce ha plasmato l’allestimento, favorendo un dialogo inclusivo e partecipato.

Info

Per ulteriori informazioni:

Mail: castellodalbertis@solidarietaelavoro.it

Telefono: 010 2723820