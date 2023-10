Castagnata e vin brulè al Santuario di Gesù Bambino di Praga ad Arenzano

Domenica 22 ottobre 2023, in occasione della Giornata Missionaria Mondiale, le Missioni Carmelitane in Centrafrica del Santuario del Gesù Bambino di Praga organizzano “Castagnata e Vin Brulè” ad Arenzano. A partire dalle ore 11 fino alle 18:30, saranno distribuite le caldarroste fatte con castagne raccolte a mano. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza alle Missioni dei Frati Carmelitani in Centrafrica.

Park gratuito tutto il giorno.

INFO

347 8971121

missioni@carmeloligure.it

www.amiciziamissionaria.it