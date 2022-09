Castagnata e polentata a Sciarborasca

Venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 ottobre torna la grande sagra autunnale organizzata dalla Croce d'Oro a Sciarborasca sulle alture di Cogoleto. Quest'anno la tradizionale Castagnata e Polentata inizierà già il venerdì sera (14 ottobre) con cena, musica e divertimento assicurato per grandi e piccini!

Saranno tante le specialità culinarie preparate dai nostri volontari e volontarie cuochi per le cene di venerdì e sabato e per il pranzo di domenica: oltre al piatto della giornata, la polenta, ci saranno anche primi e secondi piatti di stagione, contorni sfiziosi, formaggi e prelibati dolci. Il tutto accompagnato da caldarroste e focaccette. Tutti e tre i giorni sarà presente l'animazione per i più piccoli con baby dance, truccabimbi, palloncini e disegnabimbi. Naturalmente non mancherà la musica: divertimento per tutti: Venerdì 14 tributo a Vasco con il "Tropico del Blasco"; sabato 15 tributo a Ligabue con i "da Zero a Liga"; domenica 16 musica e balli con l'orchestra "Cristian e la Luna Nueva"

Informazioni

Per info su come raggiungere la sagra: https://croceorosciarborasca.com/contatti/.

Zona ristorante al coperto e ampio parcheggio a poche decine di metri dalla sagra. Ecosagra: tutte le stoviglie e i materiali di consumo saranno compostabili e biodegradabili.