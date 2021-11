Escursione, castagnata e grigliata sulle alture del ponente

Prezzo non disponibile

Domenica 14 novembre dalle ore 12 The Honey Farm, in via al Piano delle Monache, sopra Pegli, organizza una giornata all'insegna della natura e della gastronomia.

Dopo un'escursione di mezz'ora si potrà scoprire una location ricca di segreti, sul sentiero E1 che collega Capo Nord, Norvegia, a Capo Passera, Sicilia.

Dopo aver parcheggiato in viale Modugno, proseguendo a piedi, imboccando salita superiore Rapalli, si imbocca la E1 e si prosegue fino ad arrivare a The Honey Farm, dove si potranno degustare castagne del bosco, salsicce, bistecche, tomini, pane, vino e birra.

Gradita la prenotazione al numero 3284847488. La strada precisa da seguire si può consultare qui.