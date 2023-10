Castagnata di Beneficenza a Pra' con mercatini, musica e tante attività sportive

Prezzo non disponibile

Sabato 21 ottobre, a partire dalle ore 15, torna a Pra' la Castagnata di Beneficenza, con musica, sport, caldarroste e tante attività. Come ogni anno il ricavato sarà devoluto alle scuole praesi. Durante tutta la giornata saranno presenti i mercatini creativi in via Fusinato e zona vecchia stazione.

Programma

Zona vecchia stazione

Dalla mattina mercatino di merci varie.

Dalle 15 distribuzione di caldarroste a cura della sez. Alpini di Pra'. Inoltre si potranno provare diversi sport come il canottaggio con il GS Speranza, il Twirling con ASD Twirling Pra', il Judo con ASD Judo Pra' e il Muay Thai con #365 Martial Arts.

Salita Cappelloni 1A

Dalle 9:30 alle 12:30 opena day Scuola di Musica, a cura e presso la sede della Scuola e Banda Musicale di Pra' “Carlo Colombi”.

Via Fusinato

Dalla mattina mercatino di merci varie.

Dalle 16 alle 17:30 concerto di Nino Durante e Roberto Morello “Attenti a quei due... si replica”

Piazza Sciesa

Grazie alla collaborazione con Ponente Outdoor, alle 8:30 ci sarà la possibilità di fare un giro sulle alture Praesi con guide professionali. Il percorso sarà deciso in base alle capacità dei partecipanti e alla conclusione sarà offerto dal Civ un rinfresco.

Dalle 15 sarà allestito un percorso MTB da fare provare ai ragazzi dai 6 anni in su, stanno disponibili biciclette e casco per tutti.

Alle 16 esibizione di GSD Regina Margherita.

Tutte le info sulla pagina facebook del Civ Pra' Insieme

..