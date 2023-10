Tradizionale Castagnata di Apparizione con vin brulé, mercatino e street food

Prezzo non disponibile

Anche quest'anno la Pro Loco di Apparizione in collaborazione con la Società di Mutuo Soccorso organizza l'ormai tradizionale Castagnata. Appuntamento domenica 22 ottobre in piazza Don Attilio Canepa (capolinea 87). Il programma della giornata prevede: dalle 10 alle 19 “Il mercatino del gusto”, dalle 12 alle 19 sarà possibile gustare degli ottimi hamburger e hotdog, accompagnati da patatine fritte; alle 15 prenderà il via la Castagnata con Vin Brulè, i più piccoli potranno divertirsi con giochi gonfiabili.

L'organizzazione raccomanda di raggiungere Apparizione con i mezzi pubblici o a piedi per salvaguardare l’ambiente. L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme sanitarie e di ordine pubblico imposte dalla normativa vigente e, in caso di maltempo, sarà rimandato a data da destinarsi.