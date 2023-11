“Caserme aperte” in occasione della Giornata delle Forze Armate

Prezzo non disponibile

In occasione di sabato 4 novembre, giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, nell’ambito delle iniziative promosse dal Ministero della Difesa in 35 città italiane, la Direzione Marittima – Capitaneria di Porto, quale Presidio Militare di Genova, ha organizzato occasioni d’incontro tra la popolazione e gli uomini e le donne con le stellette con il particolare coinvolgimento di alcune scuole.

In tale ambito è stata programmata l’iniziativa “caserme aperte” che prevede l’apertura di alcune caserme ed edifici delle Forze Armate, per visite guidate a tutti i cittadini, che nelle scorse edizioni ha riscosso notevole successo.

Per l’occasione saranno aperte al pubblico:

- la Capitaneria di porto di Genova (Porto Antico): visite guidate ogni ora a partire dalle 9:30 e fino alle 12:30 (possibilità di prenotazione entro il giorno precedente all’email hr.cpgenova@mit.gov.it).

- l’Istituto Idrografico della M.M. (Forte San Giorgio): visite guidate della durata di circa 40 minuti dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16, con ingresso ogni 15 minuti.

- il Comando Provinciale dei Carabinieri (Forte San Giuliano): visite guidate dalle ore 10 alle 11 e dalle 11:15 alle 12:15, per un massimo di 20 visitatori per ciascun turno.