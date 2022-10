Associazione Cascina Blu organizza due giornate dedicate alla relazione tra uomo e cane

Sabato 8 e domenica 9 ottobre due giornate dedicate all'interazione con gli amici a quattro zampe, a cura dell'Associazione Cascina Blu, presso Peter Pan White Bar, a Genova Quinto a partire dalle ore 11. Sabato 8 ottobre: BAU-tismo! Evento che si pone l'obiettivo di offrire un modello di accoglienza per le famiglie che hanno esigenze determinate da condizioni atipiche, in particolare l'autismo, di poter condividere tempo sereno e di qualità in ambiente preparato e supportivo, e anche di poter favorire sensibilizzazione e conoscenza di utilizzo di strumenti funzionali per alcuni aspetti che comunemente potrebbero interferire con l'inserimento nel sistema sociale e il benessere. Ad esempio sono previste per tutti i partecipanti delle lezioni gratuite di gestione della relazione con il cane, sia esso di proprietà, membro della famiglia, oppure incontrato in ambiente pubblico.

Sarà offerta a tutti i partecipanti anche la possibilità di seguire un breve seminario sulla "Gestione delle emergenze e la scelta di strategie per favorire il recupero di situazioni socialmente complesse", la partecipazione è completamente gratuita, su richiesta sarà possibile anche realizzare un piccolo workshop esperienziale con simulazioni pratiche e ottenere un attestato di partecipazione.

Domenica 9 ottobre: Bau-peritivo sul mare. Evento di svago e condivisione volto a promuovere il buon vivere la corretta gestione della relazione con il cane in contesti pubblici e condivisi. La partecipazione è gratuita e chi lo vorrà potrà assistere a un breve seminario sulla "Lettura dei segnali, per evitare fraintendimenti nella comunicazione uomo cane e a una selezione di strumenti di comunicazione utili a favorire l'inserimento del cane nella società".

I seminari saranno tenuti dalla Dott.ssa Luisa Di Biagio, ChPsychol, Referente e Responsabile di progetto di Cascina Blu, formative, clinica, autrice di numerose pubblicazioni sia in ambito accademico che divulgativo (https://edizionicreativa.it/shop/team/luisa-di-biagio/).

Durante i due eventi, oltre alle altre offerte di servizi e intrattenimento, saranno presentate offerte e attività di interesse comune, prima tra tutte l'Applicazione Baumeet, novità dal "cuore ligure", realizzata in collaborazione con esperti del territorio, mirata a favorire le interazioni corrette e piacevoli tra amanti dei cani, e pet lovers ovunque! Applicazione che vanta già numerosi sponsor con offerta di vantaggi per tutti gli iscritti.

La partecipazione è gratuita.