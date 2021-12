Appuntamento con la comicità al Casa Mia: cena spettacolo con Alessandro Bianchi

Al Casa Mia "Osteria Musica e Spettacolo" di via 12 Ottobre a Genova sbarca il nuovo “Comedy Night Show” all'insegna della comicità.

Giovedì 16 dicembre si comincia con il botto: protagonista il comico Alessandro Bianchi.

Si comincia alle ore 21, con la cena gourmet, durante la quale si gustano portate deliziose scegliendo tra un'ampia selezione di vini.

E la serata non finisce qui.

Dopo lo spettacolo si balla fino a tarda notte, con il Dj Set a cura di Mimmo Roselli.

Si può scegliere se venire a cena (menù cena e spettacolo con prenotazione obbligatoria dalle ore 21 a partire da 25 euro) o dopo cena (post cena con prenotazione obbligatoria dalle ore 22, 15 euro con consumazione).

Per tutte le info e prenotazioni: 3408127156

Chi è Alessandro Bianchi

Alessandro Bianchi è nato a Parma nel 1969 e diplomato alla Scuola del Teatro Stabile di Genova.

Nel 1995 inizia a lavorare con il Teatro della Tosse e con i Cavalli Marci con cui entra per la prima volta nel mondo della tv.

Negli anni successivi alterna radio, cinema e televisione, passando dalle imitazioni per “Quelli che il Calcio” a ruoli più neutri in “Cuork, viaggio al centro della coppia” come conduttore di talk show comico.

La cosa che lo diverte di più è inventare personaggi originali e surreali per contenitori comici come “Matricole&Meteore”, “Bulldozer”, “Scorie”, “Neurovisione” e “Colorado”.

In teatro ha portato per l’Italia spettacoli comici one man show come “Basilicanova Power”, “Faccia di Cane e altre bestie” e “Alessandro Bianchi Live”. Recentemente è diventato testimonial per lo spot tv nazionale delle patatine “Amica Chips”.

Si ricorda che per accedere al locale sarà necessario prenotare ed esibire regolare Green Pass.

Per informazioni sul Casa Mia: Max Giannini 334 195 1996 - info@casamiaclub.it