“Il Medioevo fantastico”: a Casa Luzzati una mostra sul rapporto tra il grande maestro e il medioevo

Lunedì 3 giugno alle ore 17, inaugura a Casa Luzzati la mostra “Luzzati. Il Medioevo fantastico”. Il Medioevo è un filo rosso nell’arte di Lele Luzzati e l’esposizione, che apre i battenti il 3 giugno per celebrare come ogni anno la data di nascita del Maestro, ne è un esempio tangibile.

Da Dante a Jacopo da Varagine, da Boccaccio ad Ariosto, da Tasso a Boiardo e poi ancora Cristoforo Colombo, Marco Polo, i paladini: sono tantissimi i temi e i personaggi medioevali affrontati da Luzzati nella sua carriera di scenografo e costumista, illustratore e scrittore, ceramista e decoratore, autore di teatro e cinema d’animazione (ben due volte candidato all’Oscar). E ci sono le città, prima fra tutte la sua Musa, Genova, che sarà esposta in varie raffigurazioni medioevali e poi Roma, Gerusalemme, Napoli, Venezia... le loro architetture storiche, la loro storia, i loro protagonisti.

Una esposizione che non può tralasciare anche il contributo che Luzzati diede al cinema, a cominciare dalla sigla animata realizzata per “L’armata Brancaleone” di Mario Monicelli (1966). Una mostra approfondita sul Medioevo che comprende anche opere di altri grandi artisti, a cominciare dal mirabile ciclo di 15 ceramiche policrome di Umberto Piombino dedicate a Cristoforo Colombo, concesse gentilmente da ERG a titolo gratuito per la realizzazione dell'esposizione. La mostra chiuderà il 7 gennaio 2025.

Info su casaluzzati.it.