La Casa dell’Angelo: concerto di beneficenza al teatro San Giovanni Battista con i Dirty Laundry

Sabato 24 settembre alle ore 21.30, presso il Teatro San Giovanni Battista (Via Domenico Oliva n° 5 a Sestri Ponente, Genova), si terrà un concerto benefico organizzato dalla Casa dell’Angelo di Borzoli, con la cover band Dirty Laundry. L’ingresso al teatro è a offerta libera e l’incasso della serata sarà totalmente devoluto alla “Casa dell’Angelo”. La “Casa dell’Angelo”, presente sul territorio sestrese dal 1951, è una casa di accoglienza per minori dell’Opera Don Guanella; è articolata in quattro comunità educativo/assistenziali per bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni.

Sul palco si esibiranno i Dirty Laundry che, nell’occasione, festeggeranno i primi cinque anni di attività musicale. Il repertorio del gruppo si concentra sulla musica anni Ottanta e attinge alle hit internazionali, senza trascurare i grandi successi italiani. Per dare un tocco di originalità, i Dirty Laundry puntano su arrangiamenti nuovi, ricorrendo a mash-up e alla creazione di medley. La band nasce nel 2017 ed è composta da Marco Ottonello (cantante), Matteo Marsella (bassista), Fabrizio Ridolfi (batterista) e Massimiliano Fisicaro (chitarra). Da qualche mese, si è aggiunto al gruppo il polistrumentista Simone Pisseri.