A Casa Colombo festeggiamo con il Carnevale andino e Migrantour, con danze in costume, laboratorio e visite

Sabato 18 febbraio alle ore 15:00 Casa Colombo e Migrantour Genova si uniscono per dare vita a due momenti di grande interesse e divertimento, all’insegna della conoscenza delle tradizioni folkloristiche legate al Carnevale Andino e di usi e costumi di alcuni popoli del mondo.

“Carnevale a Casa Colombo, facciamo festa con Inti“ è una attività ludico-ricreativa a cura dei Servizi Educativi della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, per fare conoscere a bambini e ragazzi il Carnevale Andino del Perù. Ogni anno da febbraio a marzo, una spettacolare manifestazione invade le strade e le piazze di Cuzco, Ayacucho, Cajamarca o Arequipa - alcune delle più importanti città andine dell'altopiano peruviano: una colorata sfilata di danze, di comparse, di maschere e musica, si fondono con storie, culture e tradizioni. E' la trascendenza del Pukllay, che in lingua quechua vuol dire "Giochi", la festa precolombiana del raccolto, della giovinezza, che nel 1500?si è amalgamata con il carnevale europeo portato dagli spagnoli, dando così vita a una manifestazione unica al mondo: migliaia di persone assistono ad un carnevale che ringrazia la terra dei suoi frutti, con pratiche di rituali ancestrali, come quello della Yunza, che consiste in piantare un albero carico di regali e di festoni colorati. Il Carnevale Andino è il focus di questa attività che, nella prima parte, propone un laboratorio creativo per l’elaborazione della maschera del dio solare Inti, per gli Inca sposo e fratello di Mamma Quilla (Madre Luna) ed era considerato onnipotente, ma anche un dio capace di grande generosità. Tuttavia, Inti poteva arrabbiarsi e mostrare il suo disappunto attraverso eclissi solari che richiedevano sacrifici per riconquistare il favore del dio. I governanti inca si consideravano discendenti diretti di Inti, patrono dell'impero e delle conquiste militari.

Mentre i ragazzi sono impegnati con l’attività, i loro accompagnatori potranno partecipare a “Passeggiando tra i continenti”, una passeggiata intercultura di Migrantour Genova, sempre a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro. I partecipanti potranno scoprire o riscoprire luoghi storici, popoli e migrazioni di persone e prodotti, curiosità su varie culture, trascorrendo un’oretta di viaggio immaginario nel mondo tra Europa, Americhe, Africa e Asia. Il breve ma intenso tragitto che parte dalla Casa di Colombo e il Chiostro di Sant’Andrea, sarà l’ispirazione per parlare di argomenti storici legati alle varie tappe intrecciate con argomenti demografici, sociali, economici, ambientali, culinari di varie culture del mondo come per esempio quella genovese, italiana, rumena, venezuelana, messicana, argentina, uruguaiana, brasiliana, ivoriana. Un’altra occasione per affermare che il movimento globale delle persone e delle merci determina cambiamenti e trasformazioni profonde nei modi di vivere delle persone e nella loro interazione con l’ambiente.



Al termine della passeggiata, bambini e accompagnatori potranno ritrovarsi presso il chiostro del museo di Sant’Agostino , dove verranno coinvolti dall'associazione peruviana "Tierra del sol" nella danza in costume Tusuy Kusum.

Informazioni e prenotazioni:

Appuntamento h.15 presso Casa Colombo

Prezzo attività per ragazzi (5-12 anni): €10. Il costo include l'ingresso a Casa Colombo, laboratorio e momento danzante. Max 20 bambini.

Prezzo passeggiata per adulti: €10. Il costo include l'ingresso a Casa Colombo, passeggiata interculturale Migrantour e momento danzante

Prenotazione obbligatoria entro le ore 17:00 del giorno precedente ai seguenti contatti:

cell. 331 2605009

mail: casadicolombo@solidarietaelavoro.it