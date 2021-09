Caruggi @ Sport: lo sport per tutti al centro della città, il programma

Caruggi@sport - dal 1 al 7 ottobre 2021 - è un appuntamento che si inserisce all’inizio del filone degli eventi che si susseguiranno in vista di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport.

Un momento di crescita sociale per la collettività finalizzato a dare vitalità al centro storico e a far vivere in maniera positiva le nostre piazze, che saranno allestite per far provare ad adulti e bambini, con la collaborazione delle associazioni sportive, tantissime attività gratuite (Parkour, fitness,basket, mountain bike ecc.).

La manifestazione avrà la durata di una settimana e le attività sportive saranno distribuite nel corso della giornata in 2 fasce orarie dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:45 alle 19:15.

Le piazze coinvolte sono 9:

1. PIAZZA MARINELLE

01/10 venerdì mattina AICS Tennis - pomeriggio PGS basket + Pallavolo

02/10 sabato mattina AICS Tennis - pomeriggio PGS basket + Pallavolo

03/10 domenica mattina AICS Tennis - pomeriggio PGS basket + Pallavolo

04/10 lunedì mattina CSI fitness - pomeriggio CSI mtb - tiro con l'arco - basket - laboratorio escursionistico

05/10 martedì mattina CSI fitness - pomeriggio CSI mtb - tiro con l'arco - basket - laboratorio escursionistico

06/10 mercoledì mattina CSI fitness - pomeriggio CSI mtb - tiro con l'arco - basket - laboratorio escursionistico

07/10 giovedì mattina CSI fitness - pomeriggio CSI mtb - tiro con l'arco - basket - laboratorio escursionistico

2. PIAZZA CERNAIA

01/10 venerdì mattina CSI fitness - pomeriggio UISP Parkour

02/10 sabato mattina CSI fitness - pomeriggio UISP Parkour

03/10 domenica mattina CSI fitness - pomeriggio UISP Parkour

04/10 lunedì mattina CSI fitness - pomeriggio UISP Parkour

05/10 martedì mattina CSI fitness - pomeriggio UISP Parkour

06/10 mercoledì mattina CSI fitness - pomeriggio UISP Parkour

07/10 giovedì mattina CSI fitness - pomeriggio UISP Parkour

3. PIAZZA SARZANO

01/10 venerdì mattina CSI fitness - hockey - tiro con l'arco - pomeriggio PGS ginnastica artistica - ginnastica ritmica - danza

02/10 sabato mattina PGS Rappre baskin + CUS GENOVA Basket - pallavolo - golf - rugby - tennis - atletica leggera - hockey - pomeriggio PGS Rappres danza in carrozzina + CUS GENOVA Basket - pallavolo - golf - rugby - tennis - atletica leggera - hockey

03/10 domenica mattina PGS Rappre baskin + CUS GENOVA Basket - pallavolo - golf - rugby - tennis - atletica leggera - hockey - pomeriggio PGS Rappres danza in carrozzina + CUS GENOVA Basket - pallavolo - golf - rugby - tennis - atletica leggera - hockey

04/10 lunedì mattina CSI fitness - hockey - tiro con l'arco - pomeriggio PGS ginnastica artistica - ginnastica ritmica - danza

05/10 martedì mattina CSI fitness - hockey - tiro con l'arco - pomeriggio PGS ginnastica artistica - ginnastica ritmica - danza

06/10 mercoledì mattina CSI fitness - hockey - tiro con l'arco - pomeriggio PGS ginnastica artistica - ginnastica ritmica - danza

07/10 giovedì mattina CSI fitness - hockey - tiro con l'arco - pomeriggio PGS ginnastica artistica - ginnastica ritmica - danza

4. GIARDINI LUZZATI

01/10 venerdì mattina SISPORT Attività Calcio coordinate con le scuole - pomeriggio Calcio SISPORT

02/10 sabato mattina SISPORT Attività Calcio coordinate con le scuole - pomeriggio Calcio SISPORT

03/10 domenica mattina SISPORT Attività Calcio coordinate con le scuole - pomeriggio Calcio SISPORT

04/10 lunedì mattina SISPORT Attività Calcio coordinate con le scuole - pomeriggio Calcio SISPORT

05/10 martedì mattina SISPORT Attività Calcio coordinate con le scuole - pomeriggio Calcio SISPORT

06/10 mercoledì mattina SISPORT Attività Calcio coordinate con le scuole - pomeriggio Calcio SISPORT

07/10 giovedì mattina SISPORT Attività Calcio coordinate con le scuole - pomeriggio Calcio SISPORT

5. PIAZZA DEL CAMPO

01/10 venerdì mattina FIBA Badminton - pomeriggio FIBA Badminton

02/10 sabato mattina CSI mtb - tiro con l'arco - basket - laboratorio escursionistico - pomeriggio CSI mtb - tiro con l'arco - basket - laboratorio escursionistico

03/10 domenica mattina CSI mtb - tiro con l'arco - basket - laboratorio escursionistico - pomeriggio CSI mtb - tiro con l'arco - basket - laboratorio escursionistico

04/10 lunedì mattina FIBA Badminton - pomeriggio FIBA Badminton

05/10 martedì mattina FIBA Badminton - pomeriggio FIBA Badminton

06/10 mercoledì mattina FIBA Badminton - pomeriggio FIBA Badminton

07/10 giovedì mattina FIBA Badminton - pomeriggio FIBA Badminton

6. PIAZZA DURAZZO

01/10 venerdì mattina ENDAS stretching ed orienteering - pomeriggio ENDAS attività ludico motorie, attività acrobatiche e circensi

02/10 sabato mattina ENDAS stretching ed orienteering - pomeriggio ENDAS attività ludico motorie, attività acrobatiche e circensi

03/10 domenica mattina ENDAS stretching ed orienteering - pomeriggio ENDAS attività ludico motorie, attività acrobatiche e circensi

04/10 lunedì mattina ENDAS stretching ed orienteering - pomeriggio ENDAS attività ludico motorie, attività acrobatiche e circensi

05/10 martedì mattina ENDAS stretching ed orienteering - pomeriggio ENDAS attività ludico motorie, attività acrobatiche e circensi

06/10 mercoledì mattina ENDAS stretching ed orienteering - pomeriggio ENDAS attività ludico motorie, attività acrobatiche e circensi

07/10 giovedì mattina ENDAS stretching ed orienteering - pomeriggio ENDAS attività ludico motorie, attività acrobatiche e circensi

7. PIAZZA DON GALLO

01/10 venerdì mattina CSI fitness - hockey - tiro con l'arco - pomeriggio CSI mtb - tiro con l'arco - rugby - laboratorio escursionistico

02/10 sabato mattina Ballo country AICS - pomeriggio Ballo country AICS

03/10 domenica mattina CSI fitness - hockey - tiro con l'arco - pomeriggio CSI mtb - tiro con l'arco - rugby - laboratorio escursionistico

04/10 lunedì mattina CSI fitness - hockey - tiro con l'arco - pomeriggio CSI mtb - tiro con l'arco - rugby - laboratorio escursionistico

05/10 martedì mattina CSI fitness - hockey - tiro con l'arco - pomeriggio CSI mtb - tiro con l'arco - rugby - laboratorio escursionistico

06/10 mercoledì mattina AICS Ballo country - pomeriggio AICS Ballo country

07/10 giovedì mattina CSI fitness - hockey - tiro con l'arco - pomeriggio CSI mtb - tiro con l'arco - rugby - laboratorio escursionistico

8. PIAZZA POSTAVECCHIA

01/10 venerdì mattina ENDAS wellness, ginnastica posturale - pomeriggio ENDAS karate, wing chun, capoeira, danza contemporanea

02/10 sabato mattina ENDAS wellness, ginnastica posturale - pomeriggio ENDAS karate, wing chun, capoeira, danza contemporanea

03/10 domenica mattina ENDAS wellness, ginnastica posturale - pomeriggio ENDAS karate, wing chun, capoeira, danza contemporanea

04/10 lunedì mattina ENDAS wellness, ginnastica posturale - pomeriggio ENDAS karate, wing chun, capoeira, danza contemporanea

05/10 martedì mattina ENDAS wellness, ginnastica posturale - pomeriggio ENDAS karate, wing chun, capoeira, danza contemporanea

06/10 mercoledì mattina ENDAS wellness, ginnastica posturale - pomeriggio ENDAS karate, wing chun, capoeira, danza contemporanea

07/10 giovedì mattina ENDAS wellness, ginnastica posturale - pomeriggio ENDAS karate, wing chun, capoeira, danza contemporanea

9. GIARDINI BALTIMORA

01/10 venerdì mattina CSI fitness - pomeriggio AICS cinofilia

02/10 sabato mattina CSI fitness - pomeriggio AICS cinofilia

03/10 domenica mattina CSI fitness - pomeriggio AICS cinofilia

04/10 lunedì mattina CSI fitness - pomeriggio AICS cinofilia

05/10 martedì mattina CSI fitness - pomeriggio AICS cinofilia

06/10 mercoledì mattina CSI fitness - pomeriggio AICS cinofilia

07/10 giovedì mattina CSI fitness - pomeriggio AICS cinofilia

GLI ENTI COINVOLTI SONO:

AICS , CSI, UISP, SISPORT, PGS, CUS, FIBA, ENDAS.

SPORT PRATICATI

Tennis, pallavolo, basket, mountain bike, tiro con l'arco, danza contemporanea, ginnastica posturale, wing chun, karate, hockey, golf, rugby, pallacanestro, fitness, wellness, laboratorio escursionistico, parkour, capoeira, attività di calcio coordinate con le scuole, badminton, stretching e orienteering, attività ludiche.