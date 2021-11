Caruggi: laboratori, escape room, mercatini e animazione circense nel centro storico

Sarà un pomeriggio all’insegna del gioco, dei laboratori e dell’aggregazione in due piazze del Centro storico: sabato 27 novembre piazza delle Marinelle e piazza Truogoli di Santa Brigida si animeranno grazie alle iniziative organizzate dalle associazioni, dai comitati di cittadini, organizzazioni del terzo settore e Amiu Genova all’interno del Patto di Collaborazione dell’area pilota Prè-Ghetto, sottoscritto nell’ambito del Piano integrato Caruggi per l’amministrazione condivisa di 9 piazze del centro storico.

Dalle 15.30 alle 18.30, si terranno: laboratori, animazione circense, giochi, balli, si potrà vivere l’esperienza dei giochi di logica nell’escape room ma anche visitare il mercatino allestito in piazza Truogoli di Santa Brigida. Tutte le iniziative di animazione hanno come filo conduttore il “Patto Educazione e cura tra le generazioni per uno sviluppo di comunità”. Il progetto rientra nell’Obiettivo 11 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi” e prevede la collaborazione delle Direzioni comunali competenti sulle diverse tematiche: dall’educazione alla mobilità, dal commercio all’ambiente e territorio, dal patrimonio al turismo.

I firmatari del Patto di Collaborazione "Educazione e cura tra le generazioni per uno sviluppo di comunità Piazza Monachette, Marinelle, Tenedo detta dei Macellari, Durazzo, Truogoli di Santa Brigida" sono: AMIU Genova, Fondazione Auxilium, Agesci Liguria, Il Melograno SCS Onlus, Centro storico ragazzi APS, La Comunità SCS, Circolo Arciragazzi Vega, Il Ce.Sto SCS, Fondazione Cepim Onlus, Forevergreen Fm, Suq Genova festival e Teatro, Iscum Istituto di storia della cultura materiale APS, 5678 studio APS-ASD, Agorà SCS, Comunità di San Benedetto al Porto APS, Compagnia Teatro Scalzo.