Il Municipio IV Media Val Bisagno organizza il Carrussezzu 2024, la tradizionale sfilata di carri per la prima volta lungo le vie di Staglieno. Appuntamento domenica 18 febbraio a partire dalle ore 14, con partenza e premiazione finale presso la Piastra di Genova Est. Il tragitto prevede via Mandoli, piazzale Marassi, via Angeli del Fango, via Bobbio, ponte Campanella, via Toti, piazza Garassini, per poi tornare dunque al punto di partenza e procedere con la premiazione. Un pomeriggio di festa per celebrare il Carnevale.