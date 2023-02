Carnival Swing Party: viaggio negli anni '50 all'Hotel Bristol Palace

“Che bambola!” cantava Fred Buscaglione. È questo il titolo irriverente e scanzonato del Carnival Swing Tour organizzato nelle strutture del Gruppo Duetorrihotels. Il gran finale e ultima tappa è al Bristol Palace, storico palazzo simbolo dell’ospitalità a Genova, che propone un’autentica immersione negli sfavillanti anni ’50 con tante feste in maschera che hanno anche l’obiettivo di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Appuntamento dunque Martedì Grasso, il 21 febbraio. Si oltrepassa la soglia e si entra in una suggestiva atmosfera da night club d’antan, sospeso tra i gangster movie – ma in versione parodistica – e la Dolce Vita, grazie alla direzione artistica di Alessandra Lepri e Terry Zanetti. La destinazione sono gli anni ’50: un omaggio alla generazione del dopoguerra, che ha gettato le basi del boom economico e della rinascita culturale, colorata di sogni ed ottimismo.

Una cornice elegante ed originale per un cocktail dinner – con un primo piatto specialmente ideato per l’occasione e dolci frivolezze di Carnevale – accompagnato da musica e balli. “Che bambola!” conta su una formula originale che poggia sulla personalità di Fred Buscaglione. Completo gessato, sorriso sornione, bicchiere di whisky in mano, il cantante racconterà al pubblico le sue disavventure. Lo interpreterà l’artista Franz Campi, voce da crooner e verve degna dell’originale, che ha portato questo e altri personaggi sui palchi d’Italia e d’Europa, nella tradizione del teatro canzone.

Accompagnato al piano da Perry Boogie, tra i più importanti esponenti del Boogie Woogie Piano in Italia con Lady Martini, giovanissima e talentuosa cantante di rhythm'n'blues, swing e rock’n’roll, “Fred” canterà i suoi successi – ma anche quelli di altri grandi nomi, come Alberto Rabagliati e Renato Carosone – e introdurrà le danze. Gli altri protagonisti saranno inoltre l’animazione e l’intrattenimento grazie alla presenza di una scuola di ballerini, maestri e appassionati. Tra balli scatenati – mambo, cha cha cha, e naturalmente lindy hop, simbolo stesso della “swing era”, le sale dell’hotel assomiglieranno a un set. Come in un film in costume, tutti saranno in gessato, cappello a falde larghe e coppola, in perfetto gangster style, oppure, nella versione femminile, abiti fasciati, tubini, nuvole di tulle. Uno dei momenti più attesi sarà la premiazione, a cura di una giuria composta da Fred Campi e da giornalisti: vinceranno i partecipanti che avranno interpretato al meglio il dress code da gangster o da “bambola”.

Il pubblico sarà parte integrante del party, anche grazie al dress code. Si raccomandano infatti abiti scuri, papillon, bretelle, fiori all’occhiello, e – per le donne - abiti da cocktail e da sera per ispirarsi alle dive dell’epoca di Sophia Loren, Gina Lollobrigida, Silvana Mangano. Le star della serata sono sempre perfette: per questo motivo il Bristol Palace metterà a disposizione delle ospiti una Suite, ribattezzata “La più bella sei tu”, trasformata in salottino beauty. a cura di Beauty for Real. Qui l’esperta truccatrice Fulvia Cipriani e alcuni acconciatori offriranno alle signore uno smagliante look anni ’50, restando poi a disposizione per ulteriori ritocchi.

Accompagnerà la ventata di gioia di vivere del Carnival Swing Tour un goloso?“apostrofo rosa” di?Mortadella?Bologna, attraverso la partnership con il Consorzio?italiano?tutela Mortadella Bologna IGP. Il Consorzio ha scelto?di partecipare al tour per creare valore attorno al celebre salume, che già nel 1700 era presente sulle tavole aristocratiche come?preziosa e succulenta prelibatezza. Nei menu degli appetizer sarà protagonista la “Regina rosa dei Salumi” che, secondo l’estro e la?creatività dei?residenti chef degli Hotels del Gruppo,?accompagnerà i partecipanti in queste serate all’insegna del “Godersi la vita”. Sarà inoltre allestito un corner con degustazione personalizzato.

Tra i sostenitori dell’evento, Autentica di Felsina, fragranza artistica creata nell’Ottocento a Bologna a seguito del ritrovamento delle formule originali degli storici profumi “Acqua di Felsina Bianca” e “Acqua di Felsina Rossa” da Livio Grandi. I nipoti Barbara e Pierpaolo Corazza, a partire dalla formula originale, hanno coronato il sogno di “restituire alla città il suo profumo”.? Partecipano anche Culti Milano, Bakel Advanced Clean Beauty e Doria 1905,?storico brand di cappelli artigianali fondato in Salento all’inizio del Novecento, oggi protagonista di primo piano nelle fiere internazionali di moda. Un elegante Panama color Saraceno di Casa Doria accompagna gli spettacoli in tutta Italia di Franz Campi quando interpreta il grande Fred, e lo farà anche durante il Carnival Swing Tour.

Sarà inoltre possibile degustare Cortina Mountain Gin e Cortina Ice Vodka, i due distillati ideati da Gherardo Manaigo andando a cercare personalmente, durante le esplorazioni dei boschi, i sentori che riuscissero a raccontare al meglio gli aromi e il paesaggio delle Dolomiti Patrimonio UNESCO.

