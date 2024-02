Festa di Carnevale nel Sestiere di Prè con pentolacce, truccabimbi, laboratori e merenda

Prezzo non disponibile

Festa di Carnevale nel Sestiere di Prè sabato 17 febbraio. Appuntamento dalle 14 alle 16 con pentolacce, truccabimbi, laboratori e letture in piazza dei Truogoli di Santa Brigida, fascia di età 0-6 anni. A cura del Circolo Vega, Civ Balbi-Principe-Santa Brigida, Associazione Semi Foresti e Scuola infanzia Delfino. In questa occasione la biblioteca presso l’associazione Semi Foresti sarà aperta per tesseramento, consultazione e prestito.

Dalle 16 alle 18 in piazza del Carmine pentolacce, giochi e laboratorio di maschere, fascia di età 6+ anni. A cura di Associazione via del campo e Caruggi, Centro storico ragazzi, La comunità, Gruppo Scout Genova 26, Ass. CarMine e Centro storico ragazzi.

Alle 18 merenda condivisa in piazza del Carmine per tutt?!

La Festa di Carnevale è organizzata da: Circolo Vega arciragazzi, Associazione Via del Campo e Caruggi, Semi Foresti, La Comunità Cooperativa Sociale, La Staffetta centro di aggregazione per bambini - coop. Il Melograno, Solidarietà e Lavoro.