Carnevale rossoblù per i più piccoli nelle sale del Museo del Genoa

Sabato 18 febbraio alle ore 15:30 la Fondazione Genoa aspetta i piccoli tifosi dai 6 anni in su per festeggiare il Carnevale Rossoblù nelle sale del Museo della Storia del Genoa. Tanti giochi e quiz saranno la chiave per riuscire ad aprire la pentolaccia di Gyps, il grifone amico dei bambini.

Costo ingresso: 4 euro

Prenotazione obbligatoria: didattica@fondazionegenoa.com