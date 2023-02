Festa di Carnevale e Pentolaccia ai Truogoli di Santa Brigida

Vivere Santa Brigida, Circolo Vega e comitato genitori Scuola Infanzia “Il Delfino” organizzano la festa di Carnevale ai Truogoli nella giornata di sabato 18 febbraio dalle ore 15 alle 18, in piazza dei Truogoli di Santa Brigida.

Il programma prevede: dalle ore 15 alle 16 giochi, animazione e laboratorio creativo gratuito “crea il tuo portacaramelle” a cura del circolo Vega; dalle ore 16 alle ore 17 pentolacce per i bimbi 3-6 anni; dalle ore 17 alle ore 17:30 pentolaccia per i bimbi 6+ anni.

Infine dalle 17:30 alle 18 sfilata di carnevale in giro per il quartiere.