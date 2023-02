Festa di Carnevale e pentolaccia a Campomorone con spettacoli e negozi aperti

Indirizzo non disponibile

In occasione del Carnevale il Comune di Campomorone organizza una manifestazione che si svolgerà sabato 25 febbraio coinvolgendo tutto il paese. Si inizierà alle ore 14:30 con il raduno di tutti i partecipanti in Via A. De Gasperi e alle 15 partenza della sfilata con musica e giochi.

Aprirà il corteo il gruppo teatrale “No Name” di Campomorone con brani e musiche tratti dal musical “Il vento degli anni ‘60”, presentato recentemente e la Scuola di Musica Comunale che accompagnerà la manifestazione. Si arriverà poi nei giardini “Dossetti” dove si potrà assistere al “Nanirossi Show” – acrobazie e teatro di piazza a cura dell’Associazione Sarabanda. Alle ore 16:45 l’A.C.R. della Parrocchia di Campomorone organizzerà la pentolaccia alla quale seguirà una merenda offerta dagli operatori economici del paese.

I negozi saranno aperti a partire dalle ore 14:30 con vetrine a tema. In caso di maltempo la festa si svolgerà presso il Cabannun. La manifestazione vedrà la collaborazione di: Biblioteca civica Balbi, Scuola di musica comunale, A.C.R. Parrocchia di Campomorone, Gruppo teatrale “No Name”, Operatori economici di Campomorone, Gruppo Alpini Valverde, Gruppo intercomunale di Protezione Civile.

Info: www.comune.campomorone.ge.it