Carnevale a Pegli con sfilata in maschera, pentolacce, musica e battaglie di coriandoli

Il Civ Rivieradipegli, con il supporto del Comune di Genova e la collaborazione di associazioni e realtà del territorio, organizza il Carnevale a Pegli nelle giornate di martedì 13 e domenica 18 febbraio.

Si parte martedì in piazza Rapisardi con musica, truccabimbi, baby dance e battaglie di coriandoli. Domenica, invece, sarà il momento della sfilata in maschera per le vie del quartiere, con musica, intrattenimento e tante attività per i più piccoli come le immancabili pentolacce (divise per fasce d'età).