Carnevale al Parco delle Fontanine di Rapallo con laboratori per bambini e pentolaccia

L'Associazione Culturale Parco delle Fontanine di Rapallo organizza la Festa di Carnevale domenica 18 febbraio alle 14:30. Presso il Parco delle Fontanine, divertimento per tutti i bambini con laboratori artistici, teatrali e musicali, per poi concludere con la pentolaccia. Sarà anche l'occasione per ricordare con affetto, nel giorno del suo compleanno, Renato Barcucci, vicepresidente dell'Associazione recentemente scomparso.