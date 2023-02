Carnevale a Palazzo della Meridiana: eventi per adulti e bambini

Prezzo non disponibile

Palazzo della Meridiana apre le sue porte per festeggiare insieme un carnevale ricco di storia, musica e tanto divertimento. Un pomeriggio per adulti e bambini in una cornice cinquecentesca che sarà sfondo di due particolari iniziative.

Sabato 18 febbraio dalle 15 alle 21 il Palazzo ospiterà la manifestazione, organizzata dal Comune di Genova, “Il Carnevale della Via Aurea” accogliendo figuranti in costume che riproporranno danze ottocentesche nella Sala del Colonnato (ingresso libero).

Alle ore 16:30, invece, si darà il via alla “Festa di Carnevale” dedicata ai bambini dai 4 anni con il laboratorio “costruiamo una maschera di carnevale ed uno spara coriandoli”, tanti giochi, musica, divertimento e una bella merenda (costo biglietto: € 15 a bambino. Prenotazione obbligatoria)

Per info e prenotazioni: segreteria@palazzodellameridiana.it; 010 2541996