Festa di Carnevale al Lagaccio e pentolaccia per i bambini

L’A.P.S. Amici di Via Napoli in collaborazione con l’A.S.D. Il Paese delle Meraviglie, con il Patrocinio del Comune di Genova Municipio 1 Centro Est, ha organizzato anche quest’anno il Carnevale al Lagaccio con la Pentolaccia per i bambini, sabato 10 febbraio 2024 dalle ore 15 alle ore 18 in via Bartolomeo Bianco, 4c.

Sarà un carnevale del riciclo: tutti sono invitati a vestirsi di abiti vecchi. Sul posto abiti e accessori che potranno essere indossati per la sfilata di maschere e verranno premiate le più belle e le più fantasiose. Giochi e pentolaccia.

Per info: A.S.D. Il Paese delle Meraviglie

Corso Torino 30/4

Tel: 010 5761906 - 373 7140421

E-Mail: paesemeraviglie@paesemeraviglie.it - www.paesemeraviglie.it