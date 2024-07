Carnevale Estivo ad Arenzano con stand gastronomici, sfilata delle maschere e snow party

Domenica 21 luglio Arenzano festeggia il Carnevale Estivo: grande festa in maschera a cura del Comitato Carnevale dei Ragazzi, con appuntamento in via Bocca dalle ore 20 fino a notte. In programma sfilata delle maschere, esibizioni, premi, stand gastronomici, ballon disco party e snow party.

Per info: Sara - 338 1926703.