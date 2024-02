“Il Carnevale della Superba”: conferenza a cura di A Compagna

Martedì 13 febbraio alle ore 17 nell’Aula San Salvatore in piazza Sarzano (all’uscita della metropolitana), A Compagna, nell’ambito del ciclo di conferenze che l’antico sodalizio cura da oltre quarant’anni, promuove il XVIII appuntamento del ciclo 2023-2024. Valentina Fusco racconta: “Il Carnevale della Superba”. Ingresso libero.

Com’era il Carnevale genovese? Potrà sembrare incredibile ma era più chiassoso, sfarzoso e dissoluto di quello di Venezia. In un viaggio attraverso i secoli conosceremo i rituali più significativi, le tipologie di mascheramenti e i cortei che ogni anno rallegravano la nostra città e capiremo come gentiluomini, dame e persone del “popolo” vivevano le suggestioni di una festa dalla storia molto antica.

La relatrice Valentina Fusco è storica dell’arte e guida turistica di Genova, specializzata in patrimonio artistico e tradizioni della Liguria. Ha organizzato diversi cicli di incontri nelle biblioteche civiche per far scoprire le diverse espressioni culturali della nostra città.