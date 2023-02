"Il carnevale della Suberba": incontro alla Biblioteca Berio

Danze, spettacoli, cortei, sfilate di maschere tradizionali e raffigurazioni pittoriche. La tradizione del carnevale a Genova ha origini molto antiche. Attraverso i racconti e le leggende di un tempo ne vivremo gli antichi fasti e scopriremo come i patrizi e i popolani genovesi festeggiavano, per strade, osterie o in lussuose dimore, questa particolare ricorrenza.

Relatrice: Valentina Fusco - Biblioteca Civica Berio

