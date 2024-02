A Carnevale… ogni sorriso vale: pentol-focaccia a Chiavari con “Un Dentista per Amico”

E se le pentolacce si fossero stufate di essere prese a bastonate e chiedessero carezze? E se invece di caramelle, distribuissero focaccia? Fantasia? No, realtà! È il carnevale proposto da “Un Dentista per Amico” di Arkè Onlus e il Panificio Pasticceria Tossini, con il patrocinio del Comune di Chiavari, che martedì 13 febbraio proporranno in piazza Mazzini dalle 15:30 alle 18:30.

“A carnevale… ogni sorriso vale!” è il titolo dell’iniziativa che prevederà il coinvolgimento dei partecipanti con attività e giochi educativi, truccabimbi e soprattutto l’immancabile pentolaccia o meglio la “Pentol-focaccia Gentile by Tossini” una particolare pignatta che invece di essere bastonata va accarezzata. E più si sarà gentili più lei distribuirà prelibatezze: non solo caramelle ma anche buoni gratuiti per una striscia di focaccia del panificio Tossini.

In piazza gli animatori di “Un Dentista per Amico” di Arkè - onlus che offre cure dentali gratuite a minori a disagio socio economico in tutta Italia - che proporranno attività ludiche per trasmettere l’importanza dei corretti stili di vita, e gli animatori di Tossini, azienda familiare presente tra Recco e Chiavari con i suoi nove punti vendita, con una presenza in tutta Italia nella grande distribuzione e con la nuova offerta di servizio catering per eventi aziendali o istituzionali, cerimonie e feste.

Non mancherà la merenda per tutti i partecipanti!

Partecipazione libera.