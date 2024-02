Carnevale di Chiavari con sfilata dei carri allegorici, maschere, trampolieri e pentolaccia

Domenica 18 febbraio, sul lungomare cittadino, si svolgerà il Carnevale di Chiavari: maschere, carri allegorici e coriandoli a volontà per una giornata all’insegna dell’allegria e del divertimento. L’evento, organizzato dai “Ragazzi Comitato Lungomare Chiavari” in collaborazione con l’Assessorato al Turismo del Comune di Chiavari, inizierà alle ore 15 con la partenza della sfilata dalla rotonda Ravenna e si concluderà in via dei Velieri con il consueto scoppio della pentolaccia e la distribuzione di caramelle per tutti i bimbi che parteciperanno. Prevista la partecipazione del Gruppo storico Sestieri di Lavagna, Bandasamba, I Mapara e Trampolieri di Alba.

Si informa che sono aperte le iscrizioni per chi volesse partecipare con un carro allegorico contattando la pagina Facebook “Ragazzi Comitato Lungomare Chiavari”. In caso di pioggia l’evento sarà rimandato al 25 febbraio.

Info su chiavariturismo.it