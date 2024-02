Carnevale a Campomorone con sfilata, musica, trampolieri e pentolaccia

Prezzo non disponibile

In occasione del Carnevale il Comune di Campomorone organizza una manifestazione che si svolgerà sabato 17 febbraio coinvolgendo tutto il paese. Si inizierà alle ore 14:30 con il raduno di tutti i partecipanti in via A. De Gasperi alta e, a seguire, partenza della sfilata con trampolieri, giocolieri e l’animazione delle bande musicali di Ceranesi, Pontedecimo e Bolzaneto.

Saranno presenti i carri allegorici del Parco Giochi Isoverde e del Ricreatorio “S. Luigi” di Pontedecimo. Si proseguirà verso i giardini “Dossetti” dove si assisterà allo spettacolo “La famiglia Mirabella” della compagnia Il Teatro viaggiante alle ore 15:30. Alle ore 16:15, dopo la rappresentazione, intrattenimento a cura delle tre bande musicali e merenda offerta dalle attività economiche di Campomorone.

Alle ore 17 pentolaccia presso il circolo parrocchiale a cura dell’A.C.R. I negozi saranno aperti a partire dalle ore 14:30. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà presso il Cabannun (sempre alle ore 15:30).

La manifestazione vedrà la collaborazione di:

- A.C. Parrocchia di Campomorone

- Attività economiche di Campomorone

- Gruppo Alpini Valverde

- Gruppo intercomunale di Protezione Civile

- Croce Rossa Italiana – Campomorone

- Croce Verde Isoverde

- Parco Giochi Isoverde

- Ricreatorio “S. Luigi” – Pontedecimo

Info: www.comune.campomorone.ge.it