Francesca Zaccaria torna al Teatro della Tosse con il suo “Carnet erotico”

Nell’ambito della programmazione di “Resistere e Creare”, rassegna internazionale di danza, sabato 3 e domenica 4 febbraio Francesca Zaccaria torna ai Teatri di S. Agostino con il suo “Carnet erotico”, nella versione live dello studio 2022, con le musiche originali di Alessandra Ravizza ed Edmondo Romano eseguite dal vivo.

Un percorso che avanza, creazioni brevi o più composte, peregrinazioni d’autore tra sensazioni e senso riguardanti l’erotico. Un lavoro in cui l’immagine, a partire dal disegno, è mediatrice, introduce, rivela una sorta di mappa dell’immaginazione per poi, attraverso la rappresentazione, dar vita a creature e personaggi. Il corpo si veste di immagini, la forma si veste di altre forme e l’immaginazione può “emanciparsi”.

Le cose rivelano così un senso dilatato, allo stesso tempo sottile e fragile, un modo alternativo di condurre il pensiero al cuore di una riflessione visiva su qualcosa di anteriore allo stesso mondo fenomenico. Una “sovra realtà” raccoglie l’essere intorno al suo sognatore. Le cose divengono immagini e queste immagini ci parlano, come se il significato evocato fosse una forma che porta con sé il proprio fondo tutto intero: non dunque come un quadro che reclama una cornice che lo delimiti e lo circoscriva, se mai, all’opposto, come il volto che si confonde col fondo in certe tele impressioniste. Chi è guardato o si crede guardato alza gli occhi.

INTORNO ALLO SPETTACOLO

Il 3 e 4 febbraio, in sala Agorà, esposizione di “My Version of Things” by Francesca Zaccaria. Diplomata in Belle Arti come pittrice, danzatrice e autrice, con una rigorosa formazione nel campo delle Arti Marziali giapponesi (Aikido e Kinomichi) da oltre vent’anni, Francesca Zaccaria espone una serie di propri lavori a testimonianza di una formazione in cui Danza e Arti Figurative si completano.

In mostra una selezione di oli su tavola di piccolo e medio formato e una raccolta di disegni su carta che hanno accompagnato la realizzazione del progetto “Carnet erotico”. Saranno in esposizione anche una serie di autoscatti realizzati durante il periodo di confinamento del 2020, dedicati all’indagine sul concetto di Magnetismo/Erotismo, dal titolo “On Guarding One’s Body Home”. L’esposizione verrà inaugurata il 3 febbraio alle ore 21.

“In intimità il corpo appare nella sua forma spontanea, come perfetta, di un’intelligenza incandescente e indocile”.

Info e biglietti

Biglietto euro 15

È possibile prenotare telefonando al botteghino del Teatro della Tosse al n. 010 2470793 dal martedì al sabato dalle 15 alle 19 oppure acquistare i biglietti sul sito www.teatrodellatosse.it. Informazioni: Botteghino tel. 010.2470793 o promozione@teatrodellatosse.it

Aggiornamenti e dettagli sul sito www.teatrodellatosse.it e sulla pagina Facebook Fondazione Luzzati Teatro della Tosse.

Tutti i biglietti sono sempre acquistabili online su www.teatrodellatosse.it.e su www.happyticket.it.