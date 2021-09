Carmen Consoli: il tour passa da Genova

Il 22 novembre 2021 al Politeama Genovese è prevista la tappa cittadina del tour di Carmen Consoli "Volevo fare la rockstar". In scaletta tutti i più grandi successi della "cantantessa", come lei stessa si definisce, e le nuove canzoni.

"Mentre i giorni passano, accompagnati dalle note del nuovo disco, sembra tornare piano piano anche la bellezza. E per lanciare il cuore oltre tutti gli ostacoli che da mesi ci mettono alla prova, voglio iniziare a parlare di futuro. Lo faccio insieme a Francesco Barbaro e ai collaboratori di sempre, con i quali da anni condivido tutto e che ho trovato pronti a guardare avanti, a essere ottimisti. Torneremo a stare insieme e lo faremo nei teatri, che sono il posto che abbiamo scelto per presentarvi il mio nuovo lavoro, il luogo ideale per coglierne le sfumature e per ricominciare a condividere le emozioni che la musica porta con sé e che uno spazio così può valorizzare a pieno". Arriva da Carmen Consoli il primo grande annuncio per il settore musicale del 2021. Con un post sulle sue pagine social l’artista svela il suo ritorno sulla scena discografica e live il prossimo anno, a distanza di 5 anni dal disco di inediti “L’abitudine di tornare” e a 2 dalla raccolta live “Eco di Sirene”.

I biglietti della tournée, prodotta e organizzata da Otr Live, sono disponibili su TicketOne e su tutti i punti vendita abituali.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...