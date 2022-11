“Violenza e Maschile”: lo scrittore Carlo Lucarelli a Palazzo Ducale

Lo scrittore Carlo Lucarelli sarà lunedì 28 novembre a Palazzo Ducale. A partire dalle ore 18, nella Sala del Maggior Consiglio, parlerà di un tema purtroppo molto attuale: la violenza contro le donne. “Violenza e Maschile”, questo il titolo dell’appuntamento nel corso del quale l’autore indagherà su un fenomeno che colpisce in forma efferata, feroce ed estesa. Un universo criminale fatto di uomini che abusano, torturano, picchiano e uccidono le donne sulla base di valori tradizionalmente riconosciuti come “da maschio” e che portano ad aberrazioni come quelle di cui leggiamo sui giornali. Aberrazioni divenute talmente frequenti da non rappresentare più una patologia, quanto piuttosto un’epidemia.

L’appuntamento chiude la rassegna Universi Criminali, curata da Ernesto Franco in collaborazione con Einaudi Editore, che è stata aperta lunedì 14 novembre da Benedetta Tobagi e ha visto lunedì 21 la presenza di Giancarlo De Cataldo.

Carlo Lucarelli è scrittore, sceneggiatore, autore e conduttore televisivo. Il suo romanzo d’esordio, “Carta Bianca”, è del 1990 e ha come protagonista il Commissario De Luca che tornerà in altre sue opere. Da allora ha pubblicato oltre 20 romanzi, diversi saggi e raccolte di racconti. Tra i saggi ricordiamo “Piazza Fontana” e “G8 cronaca di un battaglia”, Le sue opere sono state tradotte in molti paesi europei, negli Stati Uniti e in Giappone. Per la RAI è stato autore e conduttore di numerosi programmi. Ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti tra cui il premio Scerbanenco per Via delle Oche. Per “Blu Notte Misteri Italiani” ha ricevuto nel 2009 il premio Giuseppe Fava e nel 2010 il premio Ilaria Alpi.