Carlo Atti in concerto al Count Basie

Il quartetto del sassofonista Carlo Atti, capofila dei jazzisti italiani in Europa, segna un passo in avanti, alla ricerca di nuovi territori di improvvisazione collettiva. In concerto al Count Basie sabato 18 dicembre alle 20,30.

In un concerto ad altissima energia, tra Miles, Hendrix e Wayne Shorter, il quartetto si pone come una delle più belle novità di questo periodo.

Carlo Atti - Sax Tenore

Alfonso Santimone - Pianoforte

Massimiliano Rolff - Contrabbasso

Andrea Grillini - Batteria