Torna a Recco il Carlevâ Recchelin con sfilata in maschera, pentolacce, musica e animazione

In occasione del Carnevale, ritorna a Recco l'imperdibile appuntamento con il Carlevâ Recchelin. L'evento segue la tradizione del rito Ambrosiano, seguito a Recco dalla notte dei tempi, in ricordo del dominio dei Vescovi Milanesi. Appuntamento domenica 25 febbraio dalle 14:15 sul Lungomare Bettolo e sfilata in maschera per le vie cittadine con musica, animazione, coriandoli e dolcetti. Una festa che coinvolgerà tutto il borgo con tante sorprese e le immancabili pentolacce a scandire il percorso dell'allegro corteo: previste ben cinque pentolacce in via Trieste, via Vittorio Veneto, via Liceti, Valleverde e Lungomare.

Sabato 24 febbraio alle ore 20:30, presso la Sala Polivalente Franco Lavoratori, la Pro Loco grazie alla collaborazione attiva del comparto commerciale e con la collaborazione del Comune, organizza la Tombola de Carlevâ. Informazioni presso l'ufficio Pro Loco Recco.

foto: fb@prolocorecco