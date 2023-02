Torna il Carlevâ Recchelin con sfilata in maschera, pentolacce, trenino danzante e animazione

Dopo uno stop lungo tre edizioni, torna finalmente a Recco il Carlevâ Recchelin. Appuntamento domenica 26 febbraio dalle 14:15 sul Lungomare Bettolo e sfilata in maschera per le vie cittadine con trenino danzante, musica, animazione, coriandoli e dolcetti. Una festa che coinvolgerà tutto il borgo con tante sorprese e le immancabili pentolacce a scandire il percorso dell'allegro corteo: previste ben cinque pentolacce in via Trieste, via Vittorio Veneto, Valleverde e Lungomare.

Giovedì 23 febbraio alle ore 20:30, presso la Sala Polivalente Franco Lavoratori, la Pro Loco grazie alla collaborazione attiva del comparto commerciale e con la collaborazione del Comune, organizza la Tombola de Carlevâ. Informazioni presso l'ufficio Pro Loco Recco oppure inviando un messaggio di Whatsapp al numero 334 8754058.